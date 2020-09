Estroversioni: alla Galleria Ghiggini, quattro artisti interpretano la realtà

Riccardo Garolla, Federico Lissoni, Giulio Locatelli e Matteo Pizzolante sono i protagonisti della mostra “Estroversioni”, l’esposizione visitabile in galleria dal 29 settembre al 31 ottobre 2020 che si presenta al pubblico come una naturale conseguenza di “Incarnato”, la collettiva tutta al femminile organizzata in galleria lo scorso anno delle fotografie di Debora

Barnaba e di Stefania Zorzi in abbinamento alle opere pittoriche di Gabriela Bodin e di Debora Fella.

“Estroversioni”, allo stesso modo, si pone l’obiettivo di offrire, attraverso la sensibilità creativa maschile, un personale punto di vista che concerne il proprio “sentire” rispetto alla realtà attuale sia inteso come un insieme di azioni fisiche sia di riflessioni in astratto.



«Estroversione è la tendenza a dirigere l’energia psichica verso gli oggetti e le circostanze del mondo esterno, a preferire i valori oggettivi e fattuali a quelli soggettivi e intuitivi. La mostra alla Galleria Ghiggini di Varese parte da qui: dalla scelta di quattro artisti accumunati, nella loro singola esperienza artistica, da una particolare ricettività per la realtà esterna dalla ricerca,

attraverso l’oggetto di una realtà “altra». Quattro diversi percorsi per tematiche e tecnica che hanno saputo distinguersi al Premio Ghiggini Arte Giovane, divenuto ormai una istituzione capace di valorizzare le tendenze artistiche più innovative degli ultimi anni. Eileen Ghiggini ha colto nelle opere di Guido Locatelli, Riccardo Garolla, Federico Lissoni e Matteo Pizzolante un fil rouge, un cammino diverso ma connesso, come un coro armonico di tante voci variopinte.

Orario di apertura: martedì e mercoledì 16-19; da giovedì a sabato 10-12.30/16-19

Il catalogo (versione digitale) è disponibile all’indirizzo www.ghiggini.it