Festa speciale al parco con le maestre per l’addio alla scuola materna

Festa speciale questa mattina al Parco del Sorriso di Luvinate. Si è infatti svolta la festa dei diplomi a cura della Scuola Materna. I futuri primini, dopo i mesi di lockdown, si sono finalmente rivisti –in sicurezza- per il consueto grande saluto che le Maestre riservano a quanti si stanno per preparare all’avventura del mondo scolastico.

LA LETTERA DELLE MAESTRE: IL CORAGGIO PIU’ FORTE DELLA PAURA – “E’ passato tanto tempo dal nostro ultimo vero abbraccio, ci siamo detti “buona domenica” pensando di rivederci dopo un normale weekend, ed invece sono passati dei lunghi mesi. A volte le giornate erano semplici, spensierate e dedicate ai vostri giochi preferiti, altre giornate –hanno scritto le Maestre Cristina e Anna – forse vi sono sembrate lunghe e noiose, e forse questo virus vi ha anche fatto un po’ preoccupare e ha fatto uscire dalla testolina tanti “perché? Nonostante tutto siamo arrivati alla fine di questo anno da “GRANDI”. Siete cresciuti, avete sicuramente fatto esperienze, giocato e seguito le attività che ogni settimana noi maestre vi mandavamo per potervi stare vicino, nonostante non potessimo davvero stringervi forte come avremmo voluto. Il coraggio è stato più forte della paura, il sorriso è stato più forte dell’ imbarazzo e la gioia di sapere che in questo modo saremmo comunque stati vicini ci ha aiutato a realizzare tutto questo”.

BUON VOLO, IL CUORE E’ PIU’ FORTE DI TUTTO! – “Volevamo salutarvi e farvi i nostri complimenti dal vivo e consegnarvi di persona il vostro meritato diploma e per ora dobbiamo accontentarci, di un abbraccio virtuale! Ma il cuore –hanno concluso le Maestre- è più forte di tutto e sa volare verso di voi anche attraverso i computer e i tablet, e il nostro in questo momento è lì con ognuno di voi!”

PRONTI ALLA RIPARTENZA, “IL BENESSSERE DEI BAMBINI, IL GIOCO E L’EDUCAZIONE” – Intanto si stanno concludendo alla Scuola Materna gli ultimi preparativi tecnici per accogliere in piena sicurezza i bambini secondo le norme e i protocolli definiti dalle autorità nazionali e regionali. In questi giorni le famiglie sono state contattate ed hanno ricevuto il Patto di Corresponsabilità tra il gestore e i genitori che sarà al centro delle attività del nuovo anno: “Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute non incidano sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione”.