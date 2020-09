Festival del cinema povero: sabato le premiazioni a Ispra

La settima edizione del “Festival internazionale del cinema povero” volge al termine, e sabato 19 settembre ci sarà la premiazione con la consegna dei tradizionali “Nassi”. La cerimonia si terrà alle 21 all’auditorium san Giovanni Bosco di Ispra, e nel corso della serata verranno proiettati i cortometraggi vincitori.

Nato nel 2014 per promuovere il cinema indipendente e dare visibilità a tutti quegli artisti che con tanto impegno e budget ridottissimi riescono a produrre piccole opere cinematografiche (cortometraggi o documentari di massimo 15 minuti) in cui esprimere tutta la loro creatività.

Gli autori dei corti vincitori verranno premiati con il “Nasso”: un trofeo che in poche e semplici forme racchiude tutto il significato del Festival. La statuetta in ferro ideata dallo scultore Cesare Ottaviano raffigura infatti un nasso: albero molto diffuso nella zona di Ispra, dove dà il nome anche a una collina (il Monte dei nassi). Accanto alla sagoma della pianta, semplice ma solida e carica di aspetti emotivi, una pellicola contorta e piegata su se stessa come un’onda richiama nello stesso momento il cinema e il lago.

Per partecipare alla serata di premiazione è sufficiente prenotare con una mail all’indirizzo festivaldelcinemapovero@gmail.com. In ogni caso l’intera cerimonia verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del festival.