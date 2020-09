Football americano, gli Skorpions organizzano un open day

Gli Skorpions American Football Team, a Varese dal 1983, organizzano un open day per i ragazzi e ragazze nati dal 2000 al 2010 sabato 12 settembre dalle 14.30 fino alle 18.30, presso lo Skorpions Field di Vedano Olona in via Fratelli Bandiera.

«Se ami gli sport che esaltano lo spirito di squadra, se ti incuriosiscono le novità, se vuoi provare a vestire casco e paraspalle c’è la possibilità di vivere l’emozione e l’intensità del football americano in provincia di Varese» – scrivono dalla società.