Forte temporale su Laveno Mombello, le strade diventano fiumi

Strade allagate, tombini divelti e muretti crollati. Intorno alle 7 di questa mattina Laveno Mombello è stata colpita da piogge così forti da trasformare le strade in fiumi. «Mai visto una situazione così», commentano i cittadini di Mombello, la zona più colpita. Al risveglio i cittadini si sono trovati davanti ad un paesaggio che fortunatamente non sono abituati a vedere.

Polizia Locale, Protezione Civile e Vigili del Fuoco si sono attivati immediatamente.

Sulla provinciale che da Laveno arriva a Mombello la potenza dell’acqua ha trascinato un muretto che è finito in strada. A spostarlo gli agendi della Polizia Locale. Nel frattempo i volontari della Protezione Civile sono intervenuti in Via Cittiglio per allagamenti, mentre Via Molinetto, una traversa di Via XXV Aprile, ha visto l’acqua alzarsi sempre di più fino ad allagare i garage (foto sopra).

Durante gli interventi non sono stati segnalati soccorso a persone in difficoltà e la situazione è tornata nella normalità dopo poche ore.

Video di un lettore