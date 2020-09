Forza Italia Saronno sull’ospedale: “La questione dell’ospedale di primo livello è un falso problema”

Nota di Forza Italia Saronno in merito alla recente visita in città dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera che ha parlato nel suo discorso dell’ospedale di Saronno

Le parole dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenuto venerdì scorso alla convention di Forza Italia a Villa Gianetti, hanno inteso mettere fine alle alle speculazioni politiche che si sono susseguite in queste settimane sul tema ospedale.

Premesso che la sanità è una competenza regionale e non comunale e che in particolare la gestione dei presidi ospedalieri è in capo alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (per noi la Valle Olona), abbiamo già chiarito in un precedente comunicato che il Comune di Saronno ha fatto in questi anni tutto ciò di sua competenza per tutelare il presidio di Saronno e i suoi dipendenti negli ambiti propri stabiliti dalla Legge Regionale 23 di riforma del SSR. In particolare su richiesta del Sindaco di Saronno, il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale Emanuele Monti ha chiesto e ottenuto che l’Ambito Distrettuale di Saronno al quale partecipano oltre al nostro i cinque comuni della provincia di Varese fosse esteso ai comuni viciniori della provincia di Como e Monza ricalcando i confini della vecchia USL 9 e delineando così un nuovo ruolo per il nostro ospedale che è collocato strategicamente tra quattro province.

Gallera ha detto con chiarezza che l’ospedale NON CHIUDE, l’ospedale è resterà un punto di riferimento per il territorio e gli investimenti stanziati in questi ultimi anni per la ristrutturazione delle sale operatorie, l’acquisto della nuova risonanza magnetica, l’adeguamento infrastrutturale e antincendio, l’ampliamento del day-hospital oncologico, che da Busto torna a Saronno, sono prove concrete di questa volontà politica. Le somme stanziate ultimamente (22,9 milioni complessivi) saranno spese entro due anni secondo una road map che Gallera si è impegnato a stilare con il DG di ASST Valle Olona Porfido entro poche settimane. La questione dell’ospedale di primo livello è un falso problema: si tratta di una definizione burocratica che non ha alcun rilievo sull’operatività del nosocomio. L’importante è che tutti i servizi e i reparti essenziali – compreso il punto nascite – vengano garantiti ed è a questo che Gallera e Forza Italia stanno lavorando in Regione.

Mentre qualcuno si è svegliato negli ultimi mesi, a ridosso della campagna elettorale con raccolte di firme o proposte velleitarie utili solo a farsi un pò di pubblicità, Forza Italia e la coalizione di centro destra lavorano da anni ai tavoli con le Istituzioni regionali per tenere alta l’attenzione sul nostro Ospedale. Non c’è alcuna preclusione da parte del cdx al dialogo con associazioni benemerite come Saronno Point che da anni supportano fattivamente l’ospedale e con realtà che fungono da stimolo prezioso come il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale purchè mantenga la sua autonomia dai partiti.

Certo, come ha spiegato l’Assessore Gallera, a seguito dei tagli scellerati alla sanità effettuati con i Governi presieduti da Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, non è facile reperire le risorse economiche ed è ancora più difficile trovare il personale qualificato disposto a venire a Saronno ma i problemi strutturali della sanità non si risolvono con gli slogan bensì con l’impegno intelligente e tenace di tutti i giorni.