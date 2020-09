Forza Italia si compatta attorno a Barcaro: “Un voto a Fdi è un regalo alla sinistra”

«Forza Italia rinasce, Somma Lombardo rinasce. Con volti nuovi». Forza Italia ha presentato la lista che appoggerà il candidato sindaco leghista Alberto Barcaro, che contenderà la poltrona di sindaco a Stefano Bellaria. Un partito rinnovato, dopo le tribolazioni vissute negli anni scorsi, ma che vuole tornare a contare in un Comune importante della provincia di Varese.

Burocrazia, centro storico e Malpensa

Nella piccola sede di via Roma era presente anche Barcaro, venuto ad ascoltare i candidati e le loro proposte per la città. «Il primo punto è la burocrazia» afferma la consigliera Laura Besnate. «L’assessore Calò dice che burocrazia uguale democrazia. Non siamo certamente d’accordo: snellire i procedimenti burocratici è un nostro cavallo di battaglia. Il secondo punto è il centro storico: è ora di valorizzarlo. Serve una riqualificazione intelligente per far rivivere Somma, magari pensando a delle zone a tema». La terza priorità è Malpensa, un’infrastruttura «importante per la città che porta anche dei disagi. Ma visto che non si può spostare, dobbiamo conviverci e cercare di ottenere il meglio che si può».

Barcaro ha ribadito la sobrietà del programma elettorale: «Non ci sono promesse irrealizzabili. Il 99% delle cose che abbiamo inserito possiamo farle. Poi non escludo che si possano presentare altre opportunità, come è successo alla attuale amministrazione che si è ritrovata dei margini di bilancio».

Nella lista ci sono anche due rappresentanti di Rinascita della Democrazia Cristiana, Achille Beia e Patrizia Saporiti. Rivendicano la loro natura «centrista e moderata: ci ritroviamo nel partito di Forza Italia».

Il sostegno di Giusy Versace

A Somma è passata anche la parlamentare forzista Giusy Versace, sportiva paralimpica dopo essere rimasta vittima di un grave incidente nel 2010: «Per entrare in politica in questo momento ci vuole molto coraggio; è difficile schierarsi e prendere una posizione senza essere presi di mira. So cosa vuol dire affrontare sfide difficili. Quando subii l’incidente pensai di morire, ma in quel momento sentii una grande voglia di vivere. Ho imparato che difficile non vuol dire impossibile».

