Fratelli d’Italia pesa sempre di più a Fagnano Olona, ufficiale il passaggio di Stevenazzi

Fratelli d’Italia di Fagnano Olona comunica ufficialmente che il gruppo consiliare ha un nuovo componente con il consigliere comunale Piera Stevenazzi che si aggiunge a Federico Fasolino e Claudia Guaglianone. «Il nostro impegno e la nostra determinazione in consiglio comunale, da oggi sarà rafforzata dalla presenza di un nuovo consigliere, preparato e competente nel fronteggiare le problematiche amministrative» – fanno sapere dalla sezione cittadina.

Il presidente provinciale Andrea Pellicini ha dichiarato il suo apprezzamento per questo passaggio: «Il più caloroso benvenuto a Piera Stevenazzi, donna di grande esperienza amministrativa e di provate capacità. Il suo arrivo nel gruppo di FdI completa la nostra bellissima squadra di Fagnano Olona. Il partito diventa sempre più forte».

Il capogruppo Federico Fasolino dichiara: «Sono estremamente felice, che il consigliere Piera Stevenazzi abbia accettato la mia proposta di aderire al nostro gruppo consiliare; il nostro sostegno al Sindaco, come Fratelli d’Italia, da oggi sarà ancora più accentuato dalla presenza di un altro consigliere. Stiamo crescendo sia come partito, ma anche nel nostro comune, dove il numero dei sostenitori continua ad aumentare e l’ingresso di una figura così importante come quella di Piera è un valore aggiunto non da poco. Concludo con il fatto che fin dall’inizio di questa avventura il rapporto del nostro gruppo con la consigliera è sempre stato ottimo, a maggior ragione il suo passaggio ci fortifica».

Il consigliere dichiara: «Sono estremamente felice di entrare in FdI, ho riflettuto parecchio prima di accettare, soprattutto dopo le vicende che mi hanno vista coinvolta in questo primo anno e mezzo di amministrazione, dove ho sempre dato il meglio nel superare le problematiche, ma purtroppo non sono mai stata supportata dalla parte politica che rappresentavo. Oggi, con questo mio ingresso in un partito così importate è per me motivo di orgoglio e sono certa che, a differenza di prima sarò ben accetta ed ascoltata. Ringrazio il capogruppo, l’assessore e il Presidente del circolo con i quali ho istaurato, fin da subito, un ottimo rapporto. Concludo ringraziando il Presidente provinciale con il quale ho avuto il piacere di parlare qualche mese fa, dove sono emerse prospettive che mi hanno portato alla decisione di fare questo passo».