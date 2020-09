Gadda: “Sui danni del maltempo si attivi Regione Lombardia”

Riceviamo e pubblichiamo

“Nel suo scomposto attacco contro la ministra Bellanova, l’on. Grimoldi sbaglia del tutto il suo bersaglio. Se vuole essere davvero utile, il coordinatore della Lega lombarda solleciti Regione Lombardia ad avviare le procedure necessarie per la quantificazione dei danni e la dichiarazione dello stato di emergenza, che rappresentano l’unico passaggio per consentire un intervento statale”. Lo dichiara Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in Commissione Agricoltura alla Camera, a proposito delle dichiarazioni del deputato leghista Paolo Grimoldi.

“Gli eventi atmosferici – spiega – che hanno colpito la Lombardia in questi giorni hanno avuto effetti devastanti sulle nostre produzioni agricole, sulle infrastrutture e purtroppo anche sulle persone. Il grido di dolore che viene dai sindaci e dalle rappresentanze agricole va per questo raccolto con tempestività. Tuttavia, il primo passo per innescare il meccanismo degli aiuti spetta alla Regione Lombardia, cui compete quantificare i danni, dichiarare lo stato di emergenza dove necessario e attivare subito le procedure affinché il governo possa intervenire per quanto di sua competenza. Possibile che Grimoldi non sappia quali sono le competenze delle autonomie locali e dello Stato?”.

“La sua è una grave forma di ignoranza procedurale oppure ci troviamo nel solito cliché leghista per cui si usano i problemi per fare propaganda, anziché risolverli? In ogni caso il deputato leghista ha sbagliato bersaglio: se proprio deve attaccare qualcuno, indirizzi le sue energie verso Regione Lombardia. Ai territori colpiti servono risposte, e credo sia più saggio mettere da parte gli interessi di bottega e attivare tutti insieme, in modo responsabile, i canali necessari.”, conclude.