+Gallarate punta sulla riqualificazione della piazzetta San Pietro: “Seprio Park gratis la sera”

Una proposta «a costo quasi zero per le casse comunali», che potrebbe rivitalizzare una delle piazzette centrali della città. +Gallarate si fa sentire per denunciare il degrado del centro cittadino, «il salotto della nostra città», con una proposta per contrastarlo.

«La piazzetta San Pietro – spiegano i membri della lista vicina a +Europa ma «indipendente» – negli ultimi anni si è trasformata in un luogo (l’ennesimo, verrebbe da dire) di degrado in pieno centro storico. Eppure le idee per restituire ai gallaratesi quello splendido angolo di Gallarate ci sono»· Si riferiscono alla proposta del Partito Democratico locale di sostituire i parcheggi con un’area pedonale aperta a tavolini e posti a sedere delle attività limitrofe, sulla scia delle misure prese a partire dalla primavera per venire incontro ai ristoratori colpiti dalla crisi del Covid: «Può essere un punto di partenza. Ma – si chiedono – come conciliare la pedonalizzazione di un’area affamata di parcheggi?».

«L’amministrazione comunale – spiega Giulio del Balzo, fondatore della lista – potrebbe incentivare l’utilizzo del Seprio Park rendendolo gratuito nelle ore serali, equiparandolo così ai parcheggi a raso e spostando parte del traffico da piazza Garibaldi al silo. Oggi il parcheggio è sotto utilizzato, in particolar modo nelle ore serali, e dista da piazza Libertà solo 300 metri, cinque minuti a piedi circa. Sarebbe una proposta a costo quasi zero per il Comune – dato che gli incassi nelle ore serali sono minimi – ma capace di liberare un angolo di grande potenziale per la città».