Gallera al fianco del centrodestra: “Fagioli e Forza Italia sono una garanzia”

C’erano proprio tutti i big di Forza Italia ieri sera, venerdì 4 settembre, a Villa Gianetti a Saronno per sostenere con forza alle imminenti elezioni amministrative il candidato sindaco del centrodestra Alessandro Fagioli.

Alla serata elettorale organizzata da Forza Italia erano presenti molti ospiti di spicco della politica locale e regionale, tra cui la deputata Giusy Versace, membro della Commissione Affari Sociali, l’eurodeputato Massimiliano Salini, il vice Commissario provinciale Giuseppe Taldone e l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Uno degli ospiti tanto attesi era proprio l’assessore al Welfare Giulio Gallera, che durante la concitata orazione ha ricordato il momento di estrema difficoltà che qualche mese fa la regione ha affrontato. «Ci siamo trovati di fronte ad un virus che ha messo in ginocchio questa regione e abbiamo dato una risposta di qualità ad un bisogno di vita delle persone, merito di medici e infermieri che hanno fatto qualcosa di incredibile – ha dichiarato Gallera che ha anche rivolto una stoccata ai manifestanti che hanno recentemente manifestato in centro città con striscioni che recitavano “Fontana, Gallera e Salvini ASSASSINI”: «Si deve vergognare chi pochi giorni fa qui ha associato alcuni nomi alla parola assassini, l’assassino è stato il virus e qualcuno ha provato a combatterlo questo virus e va ringraziato per quello che ha fatto».

Gallera ha poi ribadito il proprio sostegno al sindaco uscente Fagioli e si è rivolto agli elettori con un appello: «Questo è un momento in cui dobbiamo votare non perché ci sta antipatico qualcuno, ma sulla base della capacità delle persone di risolvere i problemi. Non facciamo l’errore di mettere persone non competenti a risolvere grandi problemi. Dal voto di queste amministrative deve partire un messaggio forte, che la gente deve riappropriarsi del proprio futuro e di metterlo in mano a chi sta dimostrando e ha dimostrato di dare risposte. Il sindaco Fagioli e Forza Italia Saronno e la nostra coalizione sono una garanzia».

