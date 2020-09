Galleria del Ceneri: alla vigilia dell’inaugurazione firmato un accordo tra Italia e Svizzera

Alla vigilia dell’inaugurazione della galleria di base del Ceneri e della celebrazione del completamento di Alptransit, la presidente della Confederazione elvetica Simonetta Sommaruga ha tenuto un incontro a Locarno con delegazioni dei Paesi vicini, durante il quale i presenti hanno concordato di continuare a incentivare il traffico merci e viaggiatori internazionale su rotaia, impegnandosi altresì a puntare sui treni notturni quale alternativa all’aereo.

A fine incontro, la presidente della Confederazione Sommaruga ha accompagnato i colleghi in una breve visita al portale nord della galleria di base del Ceneri.

Con la ministra dei trasporti italiana ha inoltre firmato l’Accordo Bilaterale Italia-Svizzera Asse Lötschberg-Sempione che prevede l’ampliamento della linea ferroviaria tra il Sempione e Novara.

L’Italia si impegna ad ampliare la linea entro il 2028 in modo che i semirimorchi possano essere trasportati in continuo su rotaia ai terminal di trasbordo nel nord Italia. In questo modo, la politica di ricollocazione delle merci dalla strada alla ferrovia potrà essere ulteriormente rafforzata. La Svizzera contribuirà con 148 milioni di franchi per espandere le vie di accesso alla trasversale alpina. Il resto dei costi sarà a carico dell’Italia.