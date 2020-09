Gazebo e teatro, Luino pronta alla riflessione prima del voto

Mai come quest’anno in città si vive di grandi incertezze.

Prima, come dappertutto, per il periodo della crisi sanitaria, trasformatosi anche in dubbio sul voto e poi, una volta fissata la data delle elezioni, ancora difficoltà, ma questa volta nel risolvere il quesito di fondo che nei bar e nella piazze in tanti si pongono: chi vincerà?

Impossibile fare pronostici, lo sapremo martedì a mattinata inoltrata dopo il completamento delle operazioni di voto che partiranno alle 9 (nella foto i candidati sindaco in una foto al termine del confronto elettorale di lunedì scorso. Da sinistra: Enrico Bianchi, Franco Compagnoni, Furio Artoni e Alessandro Casali).

Venerdì invece è il giorno delle chiusure. Forse l’ultimo evento a tutto tondo della campagna elettorale è quello in programma con la lista di Furio Artoni che per salutare gli elettori di “Azione civica per Luino e Frazioni” ha optato per la serata a Palazzo Verbania, fra testimonial sportivi e ultimi petardi della tenzone elettorale: «Stasera svelerò qualche retroscena interessante, se non potete venire, seguiteci su Facebook».

La Lega vuole il contatto con la piazza e dopo la sortita in città di Giancarlo Giorgetti il quartier generale di Alessandro Casali e dei suoi #luinesi si trasferirà fino a sera inoltrata nella piazza dell’imbarcadero.

Il candidato Franco Compagnoni (Sogno di Frontiera), che ha in lista l’attuale sindaco Andrea Pellicini opterà per la più classica delle chiusure: un aperitivo alle 18.30 al caffè Clerici, bar amato e frequentato da Piero Chiara che è stato in questi giorni ritrovo trasversale per l’una o per l’altra lista.

Alle 17 partirà invece il giro per le frazioni dei candidati di “Proposta per Luino”: Enrico Bianchi visiterà Voldomino (Barilotto), Creva (Circolo), Poppino (Butega) e diversi altri luoghi della città per finire alle 22 nella piazza alla Vecchia Pesa: magliette d’ordinanza e pizzata finale fra i candidati concluderanno la serata.

LUINO AL VOTO, SPECIALE ELETTORALE DI VARESENEWS

TUTTE LE NEWS