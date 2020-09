Giancarlo De Bernardi e la sua “Idea Lista” a Cerro e Mombello: “Esperienza e passione”

La campagna elettorale di Giancarlo De Bernardi è continuata questa mattina, domenica 13 settembre, a Cerro e poi a Mombello con due incontri dedicati a presentare il programma elettorale.

Ad una settimana dal voto, il candidato sindaco ha richiamato intorno a se i componenti della lista e i più affezionati per un aperitivo dove ha ribadito le motivazioni che l’hanno spinto a candidarsi, oltre ai progetti da portare avanti.

Si inizia quindi a parlare proprio di Cerro, il piccolo borgo sul lungolago che secondo il candidato: «Deve essere riqualificato. Vorremmo realizzare maggiori attracchi per i natanti, ma anche riportare qui i battelli di linea della Navigazione dei Laghi, così da incentivare il turismo. Vorremmo poi rilanciare l’attività del Museo della Ceramica, facendolo diventare un importante centro per mostre nazionali».

Per il resto, De Bernardi usa le parole scritte in una lettera rivolta ai cittadini per ribadire la sua posizione: «Ho accettato ben volentieri questa sfida, ho una bella esperienza alle spalle da mettere in campo (negli anni più recenti è stato vicesindaco nella giunta guidata da Giacon ed è consigliere di minoranza uscente ndr). Le persone che fanno parte di questa lista hanno poca esperienza politica, ma grandi competenze e tanto entusiasmo. Siamo una lista politica ma apartitica, seppur io resti vicino al movimento di Attilio Fontana, Lombardia Ideale».

Giancarlo De Bernardi ricorda quindi quanto fatto durante l’amministrazione guidata da Graziella Giacon, presente all’incontro. Ricorda, ad esempio, la bonifica della discarica di Via XXV Aprile, «opera che mi riempie di orgoglio». Parla poi della rigenerazione della Torbiera, del recupero del Riale e del Riazzolo, «bellezze quasi sconosciute ma di grande bellezza e valore».

Si sofferma poi sulla questione del Gaggetto, «area che necessita di bonifica prima di poter fare qualsiasi altra cosa». Guardando al futuro, il programma del gruppo “Idea Lista” tocca i temi dell’istruzione, dei servizi sociali e delle politiche giovanili, «settori ai quali abbiamo sempre dato grande importanza».

Si sofferma sui lavori pubblici e di manutenzione, sottolineando in particolare la questione Alptransit, «per la quale, già durante l’amministrazione Giacon, abbiamo previsto un PGT con una nuova viabilità che permetterà a Laveno di non restare chiusa in una morsa».

Infine, dopo aver elencato altri progetti, come la «valorizzazione delle bellezze e di monumenti di Mombello e l’istituzione di un pulmino elettrico per collegare le diverse frazioni», De Bernardi conclude spiegando: «L’ultimo quinquennio ci ha lascito in eredità una cittadina che ha voglia di svegliarsi. È necessaria una visione amministrativa che abbia il carattere dell’innovazione e che possa dare risposte concrete». Insieme ai componenti della lista si è quindi spostato a Mombello per il secondo incontro della mattinata.