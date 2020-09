Giovani protagonisti nella cultura, dalla Regione 94mila euro a Gallarate

Dalla Regione arrivano 94mila euro per la cultura rivolta ai giovani a Gallarate: un bel risultato ottenuto congiuntamente dalla città di Gallarate, tramite l’amministrazione comunale e una rete di scuole e associazioni.

Il finanzimento è arrivato grazie al bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2020”, a cui Gallarate ha risposto attraverso il progetto“Academy Young”. Il valore totale è di 197mila euro, di cui 94mila arrivano appunto dalla Regione, mentre la restante parte è sostenuta in varie forme dagli undici partner coinvolti.

Il progetto coinvolge infatti, oltre all’ente Comune, il museo Maga, l’Associazione Mondo Internazionale, l’Archivio Fotografico Italiano, il Premio Città di Gallarate, l’associazione Amici di Piero Chiara, l’istituto cinematografico Michelangelo Antonioni, il liceo artistico Candiani, i licei Da Vinci-Pascoli di viale dei Tigli, il Falcone, il Colorificio.

il contributo ottenuto è primo in provincia e tra i più cospicui della regione(secondo solo a Milano che ha ricevuto 153.000 euro e San Donato milanese con 97.500 euro).

«Occupandomi contestualmente sia di bandi che di politiche giovanili sono doppiamente orgoglioso dell’aggiudicazione di questo finanziamento perché vien riconosciuta la bontà del progetto che intendiamo realizzare» dice l’assessore Andrea Zibetti. «l merito non va solo agli uffici comunali anzi, va principalmente al MAGA nelle figure di Emma Zanella e Alessandro Castiglioni nonché al presidente dell’associazione Mondo internazionale Michele Pavan con i quali c’è stata una stretta collaborazione».

Le attività del progetto partiranno indicativamente a ottobre, per la durata di un anno. Gallarate è il terzo Comune lombardo per finanziamento ottenuto, dietro a Milano che ha ricevuto 153mila euro e San Donato Milanese con 97.500 euro. «Un grande ringraziamento va a Regione Lombardia che credendo nel progetto Academy Young non ha scommesso solo su una serie di iniziative rivolte ai giovani ma anche sul futuro di quello che sarà il polo culturale».