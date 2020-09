Gli alunni abbracciano la loro scuola, amata Galilei

Un abbraccio che cancella le distanze!

Galleria fotografica primo giorno di scuola alla primaria Galilei 4 di 6

Questa mattina , finalmente i cancelli della scuola primaria Galilei si sono spalancati in un abbraccio caloroso verso i suoi amati bambini!

«Sembravano pacifici guerrieri, con uno scudo sulla bocca per combattere una battaglia contro un nemico invisibile, ma il loro sorriso si immaginava dagli occhi».

In mattinata i bambini hanno ascoltato una bellissima storia scritta dalla loro insegnante “ Era una scuola fortunata” e in seguito tutti insieme si sono recati nel giardino e con la distanza di sicurezza hanno formato un enorme cerchio intorno alle mura della Galilei per stringerla in un forte e amorevole abbraccio virtuale!

«Quel giorno fu il più bello nella storia di quella scuola fortunata, i bambini la abbracciarono e le dissero che anche loro era mancata tanto!».

To Be continued…..