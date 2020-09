Strappano una collana in discoteca, arrestati tre 20enni

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Varese, in esecuzione di un’Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Varese su richiesta della Procura della Repubblica di Varese, hanno arrestato 3 ventenni disoccupati di Varese, poiché ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata.

Il provvedimento cautelare recepisce pienamente l’attività info-investigativa posta in essere dai Militari dell’Arma, i quali hanno accertato che i tre 20enni varesini, in concorso tra loro e nel medesimo disegno criminoso, nel mese di febbraio scorso, all’interno di una discoteca del centro della città di Varese, avevano strappato una catenina in oro a un giovane studente, per poi minacciare verbalmente la vittima di violenza fisica.

Un arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, mentre gli altri due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.