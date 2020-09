Il grande cuore di Olgiate Olona durante la pandemia: 21 mila euro per la spesa solidale

1100 ore di lavoro dei volontari, 3 mila kg di frutta, 1300 kg di pasta e riso, 1200 litri di latte, 2 mila buste di salumi affettati e la lista è ancora molto lunga. Questi sono i numeri della distribuzione di aiuti beni di prima necessità da parte degli Alpini durante l’emergenza Covid ad Olgiate Olona.

Il sindaco Gianni Montano non può far altro che ringraziare la grande macchina della solidarietà che ha lavorato senza sosta durante le settimane di chiusura totale causata dalla pandemia da covid-19: «Con questo post vogliamo ringraziare tutti i volontari del Gruppo Alpini per aver raccolto, catalogato e distribuito alle famiglie olgiatesi beni di prima necessità».

Ma il grazie è da estendere «a tutti gli olgiatesi e alle aziende presenti sul territorio che hanno fatto donazioni per un valore totale di circa 21000 euro ( 16000 euro attraverso donazioni in denaro, 5000 euro di beni). Un altro particolare ringraziamento ai Servizi Sociali, alle Associazioni, alle Parrocchie, a Don Giulio per l’ospitalità, alla Protezione Civile, Caritas, Forze dell’ordine, Carabinieri in congedo, Polizia Locale, Michele Albè per aver pazientemente coordinato tutti i volontari. Un grande lavoro di squadra. E’ un onore essere il vostro sindaco. Grazie!».