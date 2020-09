Grandi e piccoli con la “ramazza”, tutti a pulire il torrente Lenza

Si è svolta ieri, sabato 26 settembre, a Sesto Calende la “ Giornata della Custodia” organizzata dal Parco Ticino in collaborazione con l’amministrazione comunale. Scopo della mattinata la pulizia del torrente Lenza e delle zone adiacenti

Galleria fotografica Giornata della Custodia Sesto Calende 4 di 14

Il ritrovo era presso la sede del distaccamento di Sesto Calende dove si sono raccolte solo le persone che si sono iscritte all’evento, nel rispetto delle norme anti-Covid. Hanno partecipato 28 cittadini e 9 minori accompagnati, 31 volontari del Parco Ticino , 6 guardie ecologiche e 7 volontari abilitati all’uso della moto sega, alcuni provenienti da vari distaccamenti del Parco. Nove i mezzi della Protezione Civile.

Presenti per un saluto oltre all’assessore all’Ambiente di Sesto Calende Jole Capriglia Sesia, il sindaco Giovanni Buzzi, l’assessore ai lavori pubblici Edoardo Favaron e il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Ceron.

Dopo un primo momento di formazione e la suddivisione in gruppi è cominciata la raccolta dei rifiuti: sono stati individuati tre cantieri per la rimozione di tronchi dall’alveo del torrente alla frazione Abbazia, nella zone delle scuole e in quella della ferrovia e delle stazione .

Sono stati asportati circa venti tronchi di piante che ostruivano il letto del torrente e creavano rischio per cinque attraversamenti del torrente sotto alcune strade, tra la frazione di Oriano e la foce .

Tutti i rifiuti raccolti nel torrente e nelle zone limitrofe sono stati poi conferiti in piattaforma ecologica.

Al termine della mattinata l’assessore all’Ambiente ha ringraziato tutti per l’ottimo lavoro e ai più piccoli è stato consegnato un attestato di ringraziamento per il lavoro svolto.