GuroneInFesta annullato, ma ci sarà un weekend da asporto

L’edizione 2020 di GuroneInFesta, intesa come la classica sagra guronese, non si svolgerà. Non si fermerà però la cucina, che per il weekend di sabato 5 e domencia 6 settembre sarà al lavoro per preparare pietanze da asporto.

Sabato a mezzogiorno (dalle 11.30 alle 13.00) ci sarà la trippa, alla sera invece (dalle 18.45 alle 20.15) si potrà scegliere tra polenta e spezzatino d’asino o polenta e zola.

Domenica 6 settembre (dalle 11.30 alle 13.00) il menù da asporto prevede le lasagne. Sono sempre disponibili dolci di produzione.

Questo è il messaggio degli organizzatori: