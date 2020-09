Horror e fantascienza, al circolo Gagarin è tempo di cinema di genere a rotazione

Circolo Gagarin, in collaborazione con Dirty Tape Production, ospita il week-end conclusivo di Cine Underground, il festival dedicato al cinema di genere, con una certa predilezione per horror e fantascienza. La rassegna 2020 è stata interrotta causa emergenza sanitaria, tutte le proiezioni saltate saranno recuperate in una formula inedita per il Circolo Gagarin: due intere giornate con proiezioni a rotazione di tutti i film.

Tra i film in programma anche The VelociPastor, successo internazionale alla sua seconda proiezione italiana, e Mutant Blast, prodotto dalla Troma, la casa di produzione cult, famosa in tutto il mondo per i suoi b-movie (the Toxic Avenger, Surf Nazis Must Die).

«Cine Underground è una delle cose di cui andiamo più orgogliosi: abbiamo portato a Busto Arsizio i migliori film indipendenti di genere horror, fantascientifico e weird provenienti da festival, registi e case di produzione di mezzo mondo. La maggior parte sono prime visioni nazionali, in alcuni casi prime continentali o addirittura prime assolute. Per tutti i film selezionati ne abbiamo curato la sottotitolazione in italiano» – dicono gli organizzatori.

I curatori del festival Sara Antonicelli, Lorenzo Fassina e Simone Grillo proseguono raccontando come nasce questa nuova versione di Cine Underground: “L’edizione 2019-2020 è stata funestata dall’emergenza sanitaria: abbiamo deciso di recuperare tutte le proiezioni annullate in un unico week-end, come un classico festival cinematografico. Questo format sarà per noi una prima volta: saranno le prime proiezioni con distanziamento sociale, le prime con un sistema di prenotazione online e orari differenti da quelli serali. Ci proviamo, valuteremo insieme alle socie e ai soci che ci daranno fiducia se questa formula funziona anche in un contesto come quello del Circolo Gagarin.”

L’appuntamento è per il 26 e 27 settembre 2020 al Circolo Gagarin, via Galvani 2bis, Busto Arsizio

L’ingresso alle proiezioni è esclusivamente riservato alle socie e ai soci Arci. Prenotazione obbligatoria.

Tutte le informazioni sul festival sono sul sito: https://www.circologagarin.it/cartellone/cineunderground/

I film in cartellone:

Lake Michigan Monster

Un manipolo di avventurieri combatte un fantomatico mostro nelle acque del Lago Michigan. Diretto da Ryland Tews.

Trailer: https://youtu.be/Xz6JggR66L4

Assassinaut

Delirante arthouse horror ambientato nello spazio diretto da Drew Bolduc.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BlV6YJAoNIE

Mutant Blast

Supersoldati, orde di non morti, bombe nucleari e un’aragosta gigante in smoking in questo film TROMA di Fernando Alle.

Trailer: https://youtu.be/f_YNoynqJNA

The VelociPastor

Un prete si trasforma in dinosauro per combattere il male (e i ninja). Diretto da Brendan Steere.

Trailer: https://youtu.be/7yAjPUhIkdo

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano curati dagli organizzatori del festival. Vista la natura degli spettacoli l’ingresso è consigliato esclusivamente ad un pubblico adulto.

Programma completo: circologagarin.it/cartellone/cineunderground

Tesseramento: circologagarin.it/tesseramento

Biglietti: circologagarin.bigcartel.com