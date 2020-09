iComHub: Tributo a Vasco Rossi venerdì 11 ed evento speciale Ligabue sabato 12

Continua la stagione dei Live Music da iComHub di Turate. Il mese di settembre ospita band per tutti i gusti, questo weekend le serate variano dallo swing-blues al Rock/Pop Italiano passando per il tributo a Vasco Rossi Venerdì 11 e l’ Evento speciale “Balliamo sul Mondo” – Mega tributo di 4 ore dedicato a Ligabue in cui suoneranno Tra Liga e Realtà e Liga Channel di Sabato 12 Settembre con Menù Emiliano Dedicato.

Giovedì 10: Lena e Irina – Swing/Blues & Pop alle ore 21.00

Venerdì 11: Vasco 52 – tributo Vasco Rossi alle ore 21:00

Sabato 12 Settembre: Balliamo sul Mondo – Mega Tributo Ligabue alle ore 20:00

Domenica 13 Settembre: Metro 2.0 – Rock Pop Italiano alle ore 20:00

Il Programma delle serate:

Gio 10/09 DUO LENA E IRINA

Ven 11/09 VASCO52. VASCO ROSSI TRIBUTE BAND

Sab 12/09 BALLIAMO SUL MONDO. MEGA TRIBUTO A LIGABUE. LIGA CHANNEL + TRA LIGA E REALTA’

Dom 13/09 METRO’2.0. ROCK POP COVER BAND

Gio 17/09 EMOZIONI IN MUSICA. I GRANDI SUCCESSI ITALIANI

Ven 18/09 SENZA UN NOME. TRIBUTO BIAGIO ANTONACCI

Sab 19/09 POWER UP. LIVE POP ROCK DANCE

Dom 20/09 COFFEE TIME. TRIBUTO A PINO DANIELE

Ven 25/09 LEARNING TO FLOYD. PINK FLOYD TRIBUTE

Sab 26/09 TAGLIONETTO PARTY BAND. MEDLEY ITALIANO

Dom 27/09 TRIBUTO LAURA PAUSINI

Tutte le date prevedono: aperitivo, cena o consumazione obbligatoria a €8 durante i concerti.

18:00 – 19:00 / Hora Feliz. Aperitivo €7 con 2 drink e stuzzicheria (per persona)

19:00 – 21:00 / Cena

21:00 – 23:00 / Live Music e prima consumazione obbligatoria €8

Prenota il tuo tavolo!

I CONTATTI

Chiama il 02-37909190 – 333-8739933

WhatsApp 333-8739933

Scrivici: reception@icom-hub.com/ FB

Gli eventi live sono confermati anche in caso di maltempo, c’è un ampio spazio interno.