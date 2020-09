Il candidato sindaco Luca Longinotti (M5S) risponde alle domande di Ambiente Saronno Onlus

Ambiente Saronno Onlus ha rivolto ai cinque candidati sindaco di Saronno domande su alcune tematiche ambientali su cui la prossima amministrazione della città dovrà certamente assumere una posizione.

Ecco quindi le risposte del candidato del Movimento 5 Stelle Saronno Luca Longinotti, disponibili anche sul sito www.ambientesaronno.it.

CONSUMO DI SUOLO

1 La Prima stella del M5S è l’ambiente, è quindi naturale che per noi la risposta è si, le aree verdi migliorano il benessere dei cittadini.

2 La riqualificazione delle attuali aree dismesse è stata fatta all’insegna del consumo del suolo.

3 Il nostro motto è 0 consumo del suolo, è assolutamente necessario recuperare gli immobili esistenti in un ottica di risparmio energetico.

4 Se possibile noi non vogliamo consumare nemmeno un metro quadrato di suolo, sarà fondamentale il supporto di un euro progettista per ragiungere questi obiettivi.

MOBILITÀ

1 Nel nostro programma abbiamo previsto un’incentivazione dei veicoli elettrici, l’area ztl deve rimanere pedonale con l’unica eccezione dello scarico merci e residenti.

2 Reintrodurre il trasporto dedicato agli studenti e valutare se è possibile migliorare i collegamenti tra i quartiri utilizzando nuove tecnologie.

3 Un nuova rete di trasporto leggera va assolutamente creata, auspichiamo che tale opera sia conclusa entro 5 anni.

4 I nuovi modelli di mobilità leggra sono il nostro futuro, abbiamo però la responsabilità di tutelare gli utilizzatori ed è fondamentale la creazione di piste ciclabili, il nostro progetto e di creare una rete per Saronno.

VERDE URBANO

1) Il rapporto verde/cittadino è assolutamente insufficiente, la prima cosa come amministrazione è garantire che nel recupero delle vecchie aree dismesse si garantisca quello che la norma prevede, ovvero il 50% della superficie totale in oggetto deve essere ceduta al Comune e deve essere assolutamente utilizzata come area verde al servizio dei cittadini, non è nostra intenzione trasformare queste superfici in svincoli stradali o in parcheggi “provvisori” asfaltati.

2) Gli alberi ad alto fusto presenti nel territorio Saronnese vanno trattati con estrema professionalità, la collaborazione di un Agronomo è fondamentale per la cura il mantenimento e soprattutto per le nuove piantumazioni, alberi morti e mai sostituiti si contano a decine.

3) La legge citata non prevede l’obbligo di piantumare i nuovi alberi nel proprio territorio, sarebbe secondo noi opportuno studiare insieme agli amministratori dei comuni limitrofi delle fasce di rimboschimento dove poter adempiere a questa stupenda legge, nessuno vuole e può abbattere case per ottenere nuove terreni, possiamo adottare delle strategie per sopperire alla mancanza di terreno libero sul suolo saronnese.

4) Sarebbe per noi la soluzione migliore quella di avere un agronomo in pianta stabile tra i professionisti del nostro Comune, realisticamente parlando è però sicuramente più economico e quindi realizzabile attivare una partnership con uno studio tecnico di un Parco a noi vicino, penso al Parco delle Groane o allo stesso Parco Nord Milano di cui ora faccio parte, questo ci permetterebbe di avere delle persone altamente specializzate che possono adempiere alla normativa citata e a noi resterebbe l’onere di eseguire le indicazioni ricevute.

RIFIUTI

I dati parlano da sé, esiste un’unica strada per quanto riguarda la competenza comunale ed è quella della riduzione, bisogna sensibilizzare la popolazione, fare una campagna informativa, un esempio, il consumo d’acqua in bottiglia produce tonnellate di plastica, Saronno nonostante i problemi alle falde alte, ha un’acqua d’ottima qualità, dobbiamo far capire ai nostri cittadini che sprecano denaro e non hanno un prodotto di miglior qualità comprando l’acqua in bottiglia.

La nostra intenzione è quella di incentivare i cittadini con un piano ad obiettivi dove si stabiliremo dei risultati da raggiungere e ad ogni step ci sarà un risparmio sulla tariffazione dei rifiuti.

ENERGIA

Per i cittadini vogliamo semplificare le documentazioni da richiedere in Comune, per quanto riguarda l’amministrazione, vogliamo investire nel fotovoltaico installandolo negli edifici di proprietà del Comune

STILI DI VITA

Vogliamo portare in centro il mercato, ravvivare la città e migliorarne il decoro, abbiamo molti esempi che arrivano dalle città europee da seguire, le persone vanno dove si sta bene il bello attrae e se rendiamo la nostra città ancor più bella avremo un ritorno dei paesi limitrofi che verranno a fare acquisti sul nostro territorio.

So che i lunghi racconti non piacciono e vorrei allo stesso tempo far capire che, tutto ciò che sono e faccio, è rivolto al futuro dei nostri figli e di conseguenza a tutti noi, lavoro al Parco Nord Milano da oltre 20 anni, sono un impiegato nell’area amministrativa/finanziaria, amo il posto in cui lavoro, un Parco di 6km quadrati di grandezza, poco meno della metà della superficie di Saronno 11km quadrati (Saronno merita più verde), a lavoro vado con l’auto elettrica e nei piccoli spostamenti cerco sempre di usare le due ruote, bisogna essere sostenibili in tutto, è una questione di rispetto per noi stessi e per il futuro di chi verrà dopo di noi.

IMPEGNI CONCRETI

