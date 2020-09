Il Fotocinevideoclub racconta le emozioni del Palio Sestese

Una serata in biblioteca per far rivivere le emozioni, l’atmosfera e l’agonismo del Palio Sestese. Dopo l’attraversata degli idrovolanti sulle rive del Ticino, a Sesto Calende continuano le celebrazioni dedicate alla sentita competizione cittadina, tra le più seguite del Basso Verbano, che purtroppo ha dovuto rimandare all’anno prossimo la celebre gara dei dragonboat.

In attesa dunque del 2021, il Fotocinevideoclub Verbano ha deciso di raccontare attraverso le immagini dei suoi soci l’ultima edizione del Palio e i principali eventi sportivi che si sono svolti lo scorso anno in occasione di “Sesto Calende Comune Europeo dello Sport 2019”.

In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e dello Sport, il Comitato Palio e la Pro Sesto Calende, la speciale serata, che sarà condotta da Fabio Barisone, Marco Limbiati e dal presidente del FCVC Verbano Enzo Pellitteri, si terrà sabato 12 settembre, ore 21, alla biblioteca comunale dove verranno proiettati sei video realizzati dai soci Andrea Penzo, Gianluigi Vasconi e Luciano Visconti.

L’Ingresso alla rassegna è gratuito con prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca Comunale tel. 0331 928160, mail: biblio@comune.sesto-calende.va.it