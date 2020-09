Il sindaco di Castellanza in visita al Facchinetti: «Crediamo in voi e nel vostro impegno»

Questa mattina il sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, che si è recata all’Isis Facchinetti di via Azimonti, per portare il suo saluto e quello di tutta l’Amministrazione, agli oltre ottocento studenti, parecchi dei quali castellanzesi, e ai loro docenti

Due i momenti della visita del Sindaco, che è stata accolta e accompagnata dalla dirigente scolastica, Anna Maria Bressan. Di prima mattina ha incontrato le prime classi e gli studenti residenti a Castellanza. In tarda mattinata ha incontrato gli studenti dell’ultimo anno. All’incontro di prima mattina era presente anche il presidente del Consiglio di Istituto, Francesco Iadonisi: «E’ per noi un grande piacere e onore avere nella nostro istituto il Sindaco di Castellanza – ha dichiarato la Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Maria Bressan -. Venerdì prossimo verrà a trovarci il sindaco di Busto Arsizio. Avere a scuola i sindaci di due delle realtà locali da cui provengono i nostri studenti è segno importante di attenzione alla cultura e all’istruzione ma anche indice di una voglia di creare rete, sinergia, comunità di intenti. Simbolicamente i due sindaci, nella visita al Facchinetti, rappresentano tutto il territorio locale sia della bassa provincia di Varese sia dell’hinterland. La presenza del Sindaco di Castellanza è segno che ci vogliamo tutti impegnare per investire nella ripresa, nella cultura, nella educazione. Noi, come scuola, sappiamo che non siamo soli, che lavoriamo all’interno di una comunità che ci accoglie e con noi progetta nuove esperienze educative».

«Sono felice di essere qui tra gli studenti, molti dei quali proprio di Castellanza – ha dichiarato il Sindaco della Città di Castellanza, arch. Mirella Cerini -. A voi ragazzi, alla Dirigente Scolastica, a tutti i docenti e a tutto il personale della scuola voglio portare il mio personale saluto e quello dell’intera Amministrazione Comunale di Castellanza. Da sempre io e l’amministrazione che rappresento vi siamo vicini e vi seguiamo con grande interesse. Crediamo in voi e nel vostro impegno perché rappresentate il futuro del nostro Paese.

Quello appena iniziato è un anno particolare, diverso dagli altri, da affrontare con le dovute attenzioni, ma sono convinta che insieme riusciremo a concretizzare i progetti che più stanno a cuore a voi e ai vostri insegnanti».