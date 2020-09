Il Telos colpisce ancora: finti cartelloni del Comune negli spazi elettorali

Nuovo gesto degli anarchici del Telos in piena campagna elettorale.

Questa volta nessuna occupazione o rave non consentito, ma i manifesti elettorali coperti da carteloni del Comune, finti.

Sulle affissioni made in Telos un lungo messaggio con il logo del Comune (finto), il colore utilizzato dall’amministrazione comunale, la firma (naturalmente finta) del sindaco Alessandro Fagioli e l’invito a non andare a votare perchè tanto non cambierebbe niente scelgiendo l’una o l’altra lista in lizza, oltre ad una serie di tesi “anti sistema” tipiche della filosofia anarchica.

IL MESSAGGIO AFFISSO DAI TELOS E “RIVENDICATO” CON UN POST SU FACEBOOK