Inaugurata la nuova stazione di rifornimento Enercoop a Busto Garolfo

Il presidente di Coop Lombardia Daniele Ferrè ha inaugurato questa mattina, martedì, la nuova stazione di benzina Enercoop, di fianco al nuovo supermercato inaugurato la scorsa primavera. Insieme a lui, per il taglio del nastro, c’erano anche il vicesindaco Andrea Milan e l’assessore Patrizia Campetti, assessore alla Promozione Territoriale.

La nuova stazione di rifornimento è la più completa della zona perchè offre la possibilità di fare il pieno di benzina, diesel, gpl, metano ma anche di elettricità per auto ibride e full electric. Per Daniele Ferrè si tratta di «un nuovo tassello del progetto complessivo che abbiamo portato avanti in quest’area, sempre nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio circostante». Sei colonnine che permettono il rifornimento in contemporanea di 12 vetture oltre a 4 postazioni per la ricarica delle auto elettriche.

I prossimi step li ha indicati lo stesso presidente: «Entro qualche settimana apriranno anche i due negozi Acqua e Sapone e Arcaplanet – e ha proseguito – , nel frattempo verrà realizzata una grande area verde da 10 mila metri quadri con tanto di arredo che stiamo concordando con l’amministrazione comunale».