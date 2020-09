Inaugurato il parcheggio multipiano del tribunale di Busto Arsizio

È stato inaugurato questa mattina il parcheggio multipiano del tribunale di Busto Arsizio. Un’inaugurazione tanto attesa dall’amministrazione comunale, ma soprattutto dai residenti delle vie limitrofe a largo Giardino e via Volturno e dagli utenti degli uffici giudiziari.

Si tratta di un progetto che è costato 1,1 milioni e ha necessitato di un anno di lavori prima di potersi dire concluso; ha visto un ritardo di diversi mesi a causa dell’emergenza Covid e di problemi in fase di realizzazione, ma che ha portato una manciata di orgoglio all’amministrazione comunale e un sospiro di sollievo a molti: «È un progetto a cui tenevamo molto che, seppur dopo un anno di cantiere, porta un grosso miglioramento a tutta la zona: rappresenta una svolta specialmente per i residenti delle vie limitrofe. Un ringraziamento in particolare per questo progetto portato a termine va ad Agesp» ha affermato soddisfatto il sindaco Emanuele Antonelli.

Il parcheggio multipiano offre 150 posti di cui 47 all’ultimo piano riservati ai dipendenti del tribunale, i restanti comprendono anche i posti per i disabili e le moto.

La sosta nel nuovo parcheggio sarà a pagamento e costerà 1 euro all’ora e i parcometri posizionati sono quelli di ultima generazione che permettono di pagare con le carte “contact less”. Questo tipo di parcometri andrà a sostituire tutti gli altri in città, e anche in questo caso di potrà pagare attraverso le app da smartphone.

Erano presenti all’inaugurazione il presidente del tribunale Milo Santangelo, il procuratore aggiunto Giuseppe D’Amico, il presidente di Agesp Attività Strumentali Alessandro Della Marra, il vicesindaco e assessore allo sviluppo del territorio Manuela Maffioli, l’assessore all’urbanistica Giorgio Mariani e il consigliere comunale Orazio Tallarida.