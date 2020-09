Incendio al terzo piano di un palazzo di Busto Arsizio, Vigili del Fuoco in azione

Incendio in un palazzo di viale Magenta attorno alle 16 di oggi, sabato. Le fiamme sono partite dal balcone al terzo piano di una palazzina Aler al civico 20. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autoscala e un autobotte di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Incendio a Busto Arsizio 4 di 5

L’incendio, che inizialmente sembrava aver coinvolto anche l’interno dell’abitazione, in realtà ha intaccato solo la parte esterna ma in molti hanno notato le fiamme dalla strada.

Sul posto sono intervenuti anche ambulanza e automedica per soccorrere eventuali feriti e Polizia Locale per bloccare la viabilità nel tratto di via interessato. L’intervento si è poi concluso abbastanza velocemente e senza feriti.