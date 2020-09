“Incivilire la finanza”, il credito cooperativo alleato dell’Economia civile

Si intitola “Incivilire la finanza” il nuovo libro curato da Stefano Zamagni (foto sopra) e Sergio Gatti. Pubblicato dalle Edizioni del credito cooperativo il testo verrà presentato in occasione del Festival nazionale dell’economia civile di Firenze che si apre venerdì 25 settembre a Firenze, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel libro – che nel sottotitolo richiama l’espressione (“amore intelligente”) contenuta nella Enciclica “Caritas in Veritate” di Papa Benedetto XVI a proposito della cooperazione di credito quale esperienza concreta di una finanza eticamente orientata alla luce del magistero della Chiesa – gli autori Stefano Zamagni (professore di economia politica, Università degli Studi di Bologna, nonché Presidente della Pontificia Accademia Scienze Sociali) e Sergio Gatti (direttore generale Federcasse) – realizzano una lettura combinata del documento di Papa Ratzinger con la più recente Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, nella quale il pontefice interviene in maniera chiara e netta sulla necessità di un cambio di paradigma nella prospettiva di un umanesimo integrale che abbia al centro la questione ambientale in senso lato (economico e sociale).

Il libro restituisce una prospettiva di cambiamento – nel solco del dibattito che si svilupperà a Firenze – che chiama in causa cittadini, decisori politici, regolatori, autorità di vigilanza, mercati. Il tutto, con una attenzione particolare ai temi della finanza e di analisi del ruolo specifico che, in tale prospettiva, possono assolvere le banche cooperative e mutualistiche.