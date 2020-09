Insegue ragazzine con i pantaloni abbassati ai Giardini di Varese, denunciato

Un giovane, di nazionalità afgana, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 settembre, è stato fermato dagli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Varese mentre seminudo, con i pantaloni abbassati, all’interno dei giardini Estensi, seguiva due giovanissime varesine.

Al termine degli accertamenti di rito il fermato è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà per i reati di atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori e resistenza a pubblico ufficiale ed inoltre è stato sanzionato per ubriachezza molesta. All’uomo è stato notificato il provvedimento del Daspo urbano.