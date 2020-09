“Invito a Palazzo”: sabato 3 ottobre le banche spalancano le porte dei loro tesori artistici

La ricchezza delle banche non è solo racchiusa nelle loro casseforti. Gli istituti di credito possiedono palazzi e gallerie d’arte di grande pregio, ma spesso chiuse al pubblico perché sedi di lavoro. Da quasi vent’anni l’Abi (Associazione bancaria italiana) organizza “Invito a palazzo“, una manifestazione che il primo sabato di ottobre prevede l’apertura con visite guidate e gratuite delle sedi storiche delle banche e, dal 2015, delle Fondazioni di origine bancaria nelle città italiane. (nella foto la galleria di Palazzo Zevallos Stigliano di Banca Intesa a Napoli)

L’obiettivo è di dare la possibilità a decine di migliaia di cittadini, turisti e appassionati di visitare questi palazzi, generalmente chiusi perché sedi di lavoro. Nelle più recenti edizioni, la giornata di apertura è stata estesa alle sedi bancarie che operano in edifici moderni di particolare valore architettonico.

Quest’anno la manifestazione, giunta alla XIX edizione, si svolgerà digitalmente da sabato 3 a sabato 10 ottobre, a causa della pandemia, salvo che le banche e le Fondazioni aderenti decidano diversamente. Si tratta di una carrellata di trentadue palazzi che comprende autentici gioielli dell’architettura italiana: si va dalla celebre sede del Monte dei Paschi di Siena di piazza Salimbeni al Palazzo dell’Opera di Santa Croce della Banca del Monte di Lucca, dal Palazzo De carolis di Unicredit a Roma a Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo a Torino, passando per la modernissima UniCredit Tower di Milano.

Intesa Sanpaolo ha deciso di aprire gratuitamente con ingressi contingentati le gallerie d’Italia a Milano, Vicenza e Napoli e il Museo del Risparmio a Torino.

IL PROGRAMMA DI BANCA INTESA

Le Gallerie di Piazza Scala apriranno gratuitamente al pubblico le proprie collezioni permanenti: da Canova a Boccioni, sezione dedicata all’arte italiana dell’Ottocento che recentemente ha visto l’ingresso di una nuova tela del grande pittore veneziano Francesco Hayez, ricevuta in comodato da ASST – Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, e il nuovo allestimento di Cantiere del 900, che mette in scena i maggiori protagonisti del XX secolo, tra astrazione, geometria e memorie evocate.

A Napoli, le Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano sarà possibile vedere la mostra “Napoli Liberty. N’aria ‘e primmavera”, aperta al pubblico dal 25 settembre 2020 al 24 gennaio 2021. L’esposizione, attraverso un variegato percorso formato da 70 dipinti, sculture, mobili, oggetti d’arte decorativa, gioielli, riviste e manifesti pubblicitari, restituisce l’atmosfera di un’effervescente stagione della città partenopea, intrecciando un suggestivo dialogo con il cortile interno di Palazzo Zevallos Stigliano, splendida testimonianza del gusto Floreale a Napoli.

Le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari apriranno sabato 3 ottobre la nuova mostra “Futuro. Arte e società dagli anni Sessanta a domani”, a Vicenza fino al 7 febbraio 2021. In occasione di “Invito a Palazzo” le Gallerie proporranno l’entrata gratuita con orario prolungato, dalle 10 alle 19. L’esposizione, di straordinaria attualità, presenta circa 100 opere di grandi artisti italiani e internazionali provenienti dalla collezione Intesa Sanpaolo e da importanti collezioni private, affiancate da una selezione di immagini iconiche dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, per riflettere sulle idee e le sfide del futuro.

Le Gallerie di Piazza Scala a Milano proporranno “Un museo più palazzi”: un percorso alla scoperta del complesso architettonico delle Gallerie d’Italia.

Alle ore 15 di sabato 3 ottobre il Museo del Risparmio di Banca Intesa propone un laboratorio per bambini: “INFO-Mania. Scegli l’informazione giusta”. Un gioco a squadre per mettere alla prova la capacità di spirito critico e di uso corretto dell’informazione, fondamentale per tutelarsi nelle decisioni di consumo e di gestione delle finanze personali.

Sono previste anche visite guidate su prenotazione alla collezione di salvadanai “Dal passato al futuro” (durata max. 30 minuti) con partenze alle ore 11.00 – 14.30 – 16.00. Entrambe le attività prevedono la prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioniMDR@operalaboratori.com entro il 1° ottobre 2020. Sarà inoltre possibile visitare il museo online attraverso la visita virtuale all’indirizzo https://www.museodelrisparmio.it/virtual-tour.

Fino al 10 ottobre, sui canali social delle Gallerie d’Italia, verranno proposte immagini dell’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo con splendidi scorci sui palazzi e le città nel secolo scorso. Infine, verranno presentate online le mostre “Futuro. Arte e società dagli anni Sessanta a domani” e la mostra “Napoli Liberty” attraverso le voci dei curatori. In attesa della partenza dei prossimi eventi espositivi della sede museale milanese, verrà proposto un focus dedicato alle donne delle collezioni dell’Ottocento di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo.