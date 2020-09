La Caccia al tesoro trasforma il Parco Pineta nella Foresta di Sherwood

Riparte da giochi e suggestioni in natura, sempre a tema teatrale, l’attività dell’associazione Oplà che invita grandi e piccini a partecipare al primo evento della stagione: la Caccia al tesoro di sabato 12 settembre nei boschi del Parco Pineta di Tradate.

Non una caccia al tesoro qualsiasi, ma una caccia al tesoro a tema Robin Hood, totalmente gratuita, con pranzo al sacco tappe all’insegna del gioco teatrale, tra gli alberi della foresta di Sherwood (per info e prenotazione scrivere a info@oplateatro.it).

Il gioco precede la riapertura delle scuole di teatro nelle sedi di Tradate e con la novità di Malpensa-Ticino a Besnate. Dal 21 settembre fino al 2 ottobre si terranno le prove gratuite su prenotazione obbligatoria per i corsi di elementari, medie, superiori e adulti.

Perché tornare a fare teatro oggi? “Per guardarsi negli occhi, per incontrarsi, per mettersi in relazione, sempre a distanza,” dicono i docenti Oplà nel video di presentazione della scuola.

Ma non finisce qui: in calendario per il mese di settembre ci sono altri due eventi.

Sabato 19 settembre alle ore 15 il cortile della biblioteca di Caronno Varesino (ingresso da via Alessandro Manzoni 4), ospita gli attori di Oplà che metteranno in scena per i piccoli lettori la storia animata dal titolo “Walter e la bacchetta magica” (per info e prenotazioni scrivere a biblioteca@comune.caronnovaresino.va.it oppure telefonare allo 0331-980405).

Sabato 26 settembre la compagnia sarà invece a Samarate con “Teatranti Open Air”, spettacolo itinerante che vede le associazioni Oplà, Viandanti Teatranti e Oblò insieme per un evento unico nel suo genere che è un manifesto di vitalità e voglia di rinascita dopo il lockdown (per info e prenotazioni scrivere a cultura.sport@samarate.net oppure telefonare allo 0331 720252).

Tutte le iniziative si svolgeranno in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti covid.

Per maggiori informazioni scrivere a info@oplateatro.it oppure consultare il sito www.oplateatro.it.