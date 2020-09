La favoloso storia del gipeto, il documentario della rassegna “Di terra e di cielo“

Prosegue Di terra e di cielo, la rassegna dedicata all’ambiente, alla natura e all’esplorazione organizzata da Filmstudio90: anche quest’anno Lipu è tra i partner della rassegna e sarà presente in particolare con il documentario La favolosa storia del gipeto (Francia 2019, regia Anne e Erik Lapied), girato tra Parco Nazionale del Gran Paradiso, Vallese e Alta Savoia.

Il documentario, vincitore al Festival di Sondrio del Premio Regione Lombardia, del Premio Parco Nazionale dello Stelvio e del Premio Giuria del Pubblico, è in programma mercoledì 9 settembre con una visione online aperta a tutti proposta in collaborazione con Wanted Zone e MyMovies.

Le immagini mozzafiato e la colonna sonora dipingono un ritratto unico di questo rapace, che fu sterminato all’inizio del ventesimo secolo ma che ora è tornato a sorvolare le Alpi. I due biologi raccontano la favolosa storia del gipeto, la cui preservazione è una sfida che coinvolge esperti a livello mondiale e dimostra che, quando l’uomo vuole, è in grado di cambiare le cose.

Spiega Massimo Soldarini, Responsabile volontariato e progetti Lipu: “Estinto sulle Alpi dall’inizio del XX secolo a causa delle false leggende su di lui, della caccia e di bocconi avvelenati, è ora presente con una popolazione autosufficiente e stabile seppur di poche decine di coppie, grazie ad un progetto europeo di reintroduzione che ha interessato alcuni Stati europei dell’arco alpino. Il più “saggio” tra gli avvoltoi, con quella barba bianca e folta. e il più grande tra le specie di avvoltoio che abitano il Vecchio continente. Ad ali spiegate, questo uccello può misurare poco meno di tre metri. Resti di ungulati selvatici o domestici costituiscono l’unico “piatto” nel menu quotidiano del Gipeto, che addirittura si preoccupa di trasportare le ossa più lunghe sopra rocce appuntite, per poi lasciarle cadere, in modo che si frantumino e possano quindi essere ingoiate più facilmente. Questa è forse la sua principale caratteristica, tanto che gli spagnoli lo chiamano Quebrantahuesos. Nel film vedremo tutto questo, da non perdere.”

Mercoledì 9 settembre, ore 21:00 – 5€.

Per vedere il film, il link alla biglietteria per l’acquisto è:

https://nuovo.wanted.18tickets.it/la_favolosa_storia_storia_del_gipeto