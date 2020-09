La Futura Volley cerca riscatto contro il Club Italia

Dopo la delusione all’esordio per la sconfitta al tie-break contro Sassuolo, la Futura Volley andrà al Centro Pavesi di Milano per sfidare il Club Italia per la seconda giornata di Serie A2 e la trasferta più corta dell’anno.

Quella milanese sarà la prima di due trasferte consecutive – domenica 4 ottobre la Futura giocherà al Pala Ruffini di Torino – sarà un nuovo banco di prova per testare l’attuale condizione bustocca; l’incontro che ha aperto il campionato ha inoltre lasciato apprensione per la situazione fisica di Rebecca Latham (non entrata domenica) e di Federica Carletti (uscita dal campo nel corso del quarto set). Le due atlete si sono allenate in gruppo e le loro condizioni saranno valutate attentamente fino al giorno della gara.

Il Club Italia di coach Massimo Bellano ha vinto la prima di campionato 3-1 contro Montale, anche grazie alla regia della promessa Sofia Monza e le azzurre sono pronte a rifarsi, se la Futura non mostrerà la sua miglior pallavolo.

Matteo Lucchini, coach della Futura Volley Giovani: «Quella di domenica sarà una partita molto complicata, perché giocheremo contro una squadra pronta: il Club Italia ha iniziato a lavorare da inizio estate perché la maggior parte del loro gruppo stava preparando gli Europei, quindi componenti come la costruzione del gioco sono già rodate. Si tratta ovviamente di un team giovane ma non significa che non siano in grado di esprimere una buonissima pallavolo, come abbiamo provato sulla nostra pelle domenica scorsa; giocare contro atlete molto quotate a livello nazionale non sarà facile. Conosciamo anche le nostre potenzialità: al netto di infortuni e assenze, questa domenica dovremo far vedere quello che non abbiamo dimostrato contro Sassuolo. L’aggressività che nel nostro esordio si è vista solo a tratti ci dovrà essere sempre, dobbiamo lottare e tirare fuori quella qualità ed esperienza che possono fare la differenza. In definitiva è un match delicato, in cui voglio vedere i frutti del lavoro che abbiamo svolto in settimana e in cui dobbiamo mettere in campo una buonissima prestazione per portare a casa il risultato».

Il match, valido per la seconda giornata del Girone Ovest di Serie A2, si disputerà domenica 27 Settembre alle ore 17.00; salvo contrordini le porte del Centro Pavesi rimarranno chiuse al pubblico, il match potrà essere seguito solamente in streaming tramite la piattaforma della Lega Pallavolo Serie A Femminile all’indirizzo lvftv.com.

IL PROGRAMMA DI GIORNATA

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Exacer Montale

Lpm Bam Mondovì – Geovillage Hermaea Olbia

Green Warriors Sassuolo – Barricalla CUS Torino

Sigel Marsala – Acqua&Sapone Roma