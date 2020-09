La Lombardia riapre gli stadi e le tribune sportive fino a mille tifosi

La Lombardia riapre le porte delle competizioni sportive ai suoi tifosi. La Regione ha dato il via libera alla nuova ordinanza in tema di misure relative all’emergenza sanitaria da Covid19 con la quale stabilisce che “A decorrere da oggi, sabato 19 settembre, in Lombardia è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento e nel rispetto delle misure previste dall’allegato della presente Ordinanza”.

È quanto previsto dall’Ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia in tema di accesso del pubblico negli impianti sportivi relativamente alle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza-Covid.

“La presente ordinanza – si legge nel testo – produce effetti fino al 15 ottobre 2020”. Il via libera, tuttavia, ha alcuni paletti e limitazioni. Intanto il numero massimo di persone ammesse alle competizioni sportive è legata alla capienza delle strutture e alla loro capacità di garantire il necessario distanziamento. Inoltre, in ogni caso, il limite massimo fissato è di mille persone.

Ecco nell’allegato all’ordinanza tutte le regole e i paletti ai quai è obbligatorio sottostare: