La manifestazione antirazzista e antifascista di Varese sarà dedicata a Willy

Tutto pronto per la manifestazione antirazzista e antifascista in programma venerdì 11 settembre a Varese in piazza Podestà (piazza del Garibaldino) a partire dalle 17, con molti ospiti, musica, mostre e letture.

La manifestazione, che si sarebbe dovuta tenere il 28 agosto, è stata rinviata all’11 settembre a causa del maltempo e si svolgerà con tutto il programma già definito e con un’ulteriore, purtroppo dolorosa, “dedica”.

Se la data del 28 agosto voleva ricordare la celebre Marcia su Washington per il lavoro e per la libertà, occasione dello storico discorso di Martin Luther King, “I have a dream”, l’11 settembre è un’altra data significativa che permetterà di ricordare i tanti “11 settembre”: il golpe in Cile, il massacro di Sabra e Chatila, oltre, ovviamente, alle Torri Gemelle.

«A tutte queste ricorrenze ci è sembrato giusto e doveroso, aggiungere un pensiero speciale legato ad un tragico fatto accaduto in questi giorni – spiega Giuseppe Musolino, organizzatore della manifestazione con l’associazione “Un’altra storia” – La manifestazione di venerdì sarà dedicata a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso a calci e pugni davanti un pub di Colleferro. Un’aggressione di una violenza e di una vigliaccheria indicibili, con tante connotazioni di razzismo e fascismo. E con questa manifestazione regionale antirazzista e antifascista vogliamo affermare il nostro sogno. Oggi, ancora e sempre, diciamo mai più razzismo, mai più fascismo».

Una manifestazione non violenta, colorata – le persone e le organizzazioni potranno partecipare liberamente con bandiere, striscioni e cartelli – e animata con musiche, danze, interventi, mostre e street art, seguendo lo spirito della manifestazione originaria, in cui cantarono anche Bob Dylan, Joan Baez e Mahalia Jackson.

«Per Varese è la prima manifestazione di carattere regionale su questi temi e ci aspettiamo una numerosa partecipazione, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale», conclude Musolino.

Alla manifestazione hanno aderito: Anpi provinciale, Antifascisti sempre, Arcigay Varese, Associazione Laura Pati, Associazione provinciale pakistani varesini, Associazione Filippini Varese, Black Lives Matter Torino, Cara Italia, Cascina Burattana Comitato antifascista d Bust Arsizio, Comitato varesino Palestina, Cgil, Como senza frontiere, Cooperativa di Biumo e Belforte, Cooperativa Casa el Popolo e Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, Covo, organizzazione varesina di orientamento e cultura, Essere Esseri Umani, EveryOne Group, Il Quadrifoglio, I’m Still Alive, InterSos, Italia Viva, MayDay MayDay, Movimento 24A, Pci Varese e Lombardia, Partito democratico, Potere al popolo, Prc Varese e Lombardia, Progetto X Sanità di frontiera Varese, Tunisini della provincia di Varese, Verdi Città di Varese.

