La minoranza critica il ribaltone della Giunta Paolelli: “Comunicazioni prima alla stampa del Consiglio”

Non si fanno attendere i commenti politici dopo la decisione del gruppo di maggioranza di rimescolare le carte della squadra della Giunta Paolelli.

“La notizia del “ribaltone” in giunta a Bodio Lomnago non ci ha sorpreso nei contenuti, fin dalla rielezione nel 2019 la sindaca aveva parlato di una staffetta di giunta, ma nelle modalità: prima gli annunci alla stampa e poi in consiglio comunale. Ci sembra una caduta di stile istituzionale, ma questa è una costante dell’amministrazione Paolelli”. A dirlo sono i consiglieri di minoranza del gruppo Bodio Lomnago Viva.

“Come minoranza ci auguriamo che la nuova giunta sappia apprezzare e accogliere idee e progetti validi indipendentemente dal gruppo politico che li propone – concludono i consiglieri di “Bodio Lomnago Viva” -. Speriamo che il cambio di passo si possa tradurre in una migliore amministrazione per il nostro paese”.