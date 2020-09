La Openjobmetis sfida Milano sotto gli occhi attenti di Bulleri

C’è la più classica delle “missioni impossibili” sulla strada di una Openjobmetis a metà del guado, tra la gestione conclusa di Attilio Caja e quella in divenire di Massimo Bulleri. Questa sera – giovedì 10 settembre alle ore 19 – la squadra biancorossa sarà di scena al Forum di Assago in Supercoppa, nel tentativo di impensierire la corazzata Milano, imbattuta nel girone e fino a ora imbattibile.

Il Bullo, che tra l’altro è un grande ex della sfida e un allievo (in campo) del tecnico milanese Messina, prenderà posto alle spalle della panchina di Varese ma lascerà il bastone del comando a Vincenzo Cavazzana: come spiegato QUI, il tesseramento di Bulleri è stato depositato dopo la scadenza del mezzogiorno di martedì e quindi il suo esordio ufficiale è stato rimandato a domenica, quando la Openjobmetis ospiterà Brescia nell’ultima partita del girone di Supercoppa.

Il coach di Cecina ha intanto guidato il primo allenamento completo al termine della conferenza stampa di presentazione avvenuta ieri alla Enerxenia Arena, nella quale ha confermato – come logico – di non voler intervenire in modo profondo sull’impianto della squadra. Il test di Milano (all’andata fu un durissimo -33) servirà piuttosto per fare il punto della situazione, sui meccanismi difensivi e su quelli d’attacco, dove Luis Scola rimane il perno principale e dove Toney Douglas sarà chiamato a innalzare il proprio contributo. L’intensità in retroguardia dovrà essere quella predicata da Caja; forse però la Openjobmetis smetterà di “scommettere” sempre sul tiro da 3 avversario (con Milano è un suicidio, ma anche Cantù ne ha approfittato in una serata di grazia dal perimetro) prendendosi qualche rischio in più a centro area. Di certo, contro questa Olimpia la coperta di Varese (ma probabilmente di altre 13 o 14 squadre di Serie A) sarà corta ma questo è messo in preventivo da tempo.

Il match del Forum sarà interessante anche a livello di singoli giocatori: tolto Scola, è evidente che ogni duello sul parquet sia favorevole ai milanesi, sulla carta. C‘è però modo e modo di affrontare le difficoltà: Bulleri, i tifosi e gli addetti ai lavori sono pronti a verificare quale sarà la reazione di ciascun biancorosso a quello che avverrà in campo. Il coach prenderà i suoi appunti.

