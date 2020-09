La patologia rinosinusale è il tema del convegno scientifico ospitato a Varese. Tra i primi in presenza

Un convegno scientifico in presenza. Uno dei primi in Italia. Si sta svolgendo a Varese presso il Palace Hotel il Congresso Nazionale Interaccademico AICNA/IAR “The Nose” .

Da ieri e per tutta la giornata di oggi si parla degli effetti dell’inquinamento sulla salute. Direttore scientifico dell’evento è il dottor Alberto Macchi. Le patologie rinosinusali hanno avuto negli ultimi anni un aumento della loro incidenza, correlato spesso non con un aumento delle possibilità terapeutiche. Oggi in un momento di fermento per quanto riguarda le nuove

terapie delle rinosinusiti croniche polipoidi e non, delle riniti allergiche e non, fare il punto sulle novità in questo campo è necessario.

Per questo motivo le due accademie di rinologia e di citologia nasale si sono riunite in uno sforzo comune formativo per fare luce sulle novità nel nostro ambito.

In aggiunta al convegno principale, accreditato al Ministero della Salute per ottenere i crediti ECM, è stato realizzato in collaborazione con la classe 2^C del Liceo Classico “E. Cairoli”, l’incontro “Flegma: gli effetti dell’inquinamento sulla salute” che si terrà presso la Sala Montanari il giorno 19 settembre.