“La Regione usi negli aeroporti i tamponi rapidi ricevuti dal Governo”

«La Regione usi subito i tamponi rapidi ricevuti dal Governo per testare negli aeroporti chi rientra dai Paesi a rischio».

A chiederlo, con un lettera inviata all’assessore al Welfare Giulio Gallera sono i consiglieri regionali del Pd Samuele Astuti e Pietro Bussolati, che spiegano: «Il Governo ha destinato alla Lombardia 5 mila tamponi rapidi, strumenti fondamentali per testare in pochi minuti la positività al covid. La Regione ha annunciato che sta decidendo che uso farne ma non pare voler seguire l’esempio di altre Regioni, quali Lazio e Veneto, che hanno attrezzato spazi negli aeroporti per testare chi rientra dai paesi a rischio, principale causa dell’impennata dei positivi degli ultimi dieci giorni. Moltissimi cittadini infatti hanno segnalato che al rientro dall’estero hanno dovuto procurarsi da soli i tamponi, hanno dovuto aspettare l’esito per giorni o, peggio, non sono entrati in nessun percorso di controllo e quindi hanno riiniziato la loro consueta vita sociale senza sapere se erano o no positivi con il conseguente rischio del diffondersi dell’epidemia».

«Chiediamo- concludono Astuti e Bussolati- di mettere da parte inutili polemiche con il Governo, prendere esempio dalle altre Regioni e utilizzare da subito i tamponi rapidi già disponibili negli aeroporti lombardi e acquistarne altri per potenziare i controlli ed evitare il rischio di una nuova emergenza sanitaria».