“La signora delle comete” Amalia Finzi si racconta in TV insieme alla figlia Elvina

Per la scienziata Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, Marzio è un luogo del cuore dove trovare un po’ di pace lontano dalla città. Ed è proprio nel piccolo borgo tra Valganna e Valceresio che Amalia e sua figlia Elvina si racconteranno nel docu-reality “Tutto su mia madre” in onda lunedì 21 settembre alle 20:25 su Rai 3.

Nata a Gallarate nel 1937, Amalia Ercoli Finzi è stata professoressa del Politecnico di Milano impegnata freneticamente nelle missioni spaziali di Esa e Nasa. È stata lei a progettare la trivella a bordo della sonda “Rosetta” atterrata nel 2016 sul dorso di una cometa a 500 milioni di chilometri dalla Terra. Un’impresa che le è valsa l’appellativo di “Signora delle comete”, che è anche il titolo di un romanzo edito da Dedalo ispirato alla sua storia.

«Marzio – afferma la scienziata – è per me il luogo ideale per ritrovare la carica. I fiori, i freschi ruscelli, il silenzio dei boschi e il sole del prato della Stalletta, sono per me fonte d’ispirazione, di ristoro e di energia».

A 83 anni Amalia sprigiona un’energia inarrestabile, forse proprio perché la sua vita è sempre stata una sfida: prima per frequentare il liceo, poi per iscriversi a ingegneria e successivamente per farsi strada, da donna, in un ambiente quasi esclusivamente maschile, come quello della scienza e della tecnologia dello spazio.

Il suo esempio ha influito moltissimo sui suoi cinque figli, in particolare sulla figlia minore Elvina, che fin da piccola ha compreso che come donna avrebbe dovuto dimostrare il suo valore sempre più degli uomini, ma al tempo stesso che nulla le sarebbe stato precluso: e avrebbe potuto essere donna, madre e lavoratrice, proprio come sua mamma.

Nella trasmissione di Rai 3, la villa di Marzio che tutta la famiglia Finzi ama e frequenta da quasi un secolo sarà il palcoscenico per un confronto serrato tra due generazioni di donne. Le storie di Amalia e Elvina, anche se in modi diversi, dimostrano che nel campo delle scienze e della tecnologia le ragazze “ce la possono fare”, senza dover rinunciare a una vita privata e affettiva piena di soddisfazioni.