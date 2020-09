Fare la spesa alimentare online: ecco tutti i vantaggi di questa nuova tendenza

Anche se abbiamo superato l’apice della pandemia da coronavirus, la popolarità della spesa online non mostra alcun segno di diminuzione. I vantaggi sono chiari: può essere più veloce e soprattutto è più facile tenere traccia di quanto stai spendendo e, meglio ancora, puoi farlo mentre fai colazione a letto o in una pausa lavorativa.

Cercare di trovare il tempo per preparare la cena, nei fitti programmi quotidiani odierni, è una cosa. Cercare di trovare il tempo per andare a fare la spesa è tutt’altro.

Se è vero che ci sono molte strategie che si possono utilizzare per rendere la spesa più efficiente, come aggiornare la lista man mano, o organizzare i pasti della settimana così da sapere precisamente l’occorrente necessario, una delle tendenze più recenti è quella di trarre vantaggio dalla spesa online.

Fare la spesa online non solo può rendere i giorni feriali meno frenetici, ma può anche aiutare gli utenti a risparmiare grazie alle offerte dedicate a questo canale di acquisto. In più non si incorre in nessun acquisto di lusso indesiderato. In un negozio fisico è fin troppo facile da fare; stai camminando per le corsie afferrando tutti gli oggetti di cui hai bisogno e improvvisamente una torta al cioccolato, un pacchetto di biscotti e alcuni involtini di carne macinata farciti sono in qualche modo entrati nel tuo carrello. Prima non li volevi ma ora che li hai visti ne hai bisogno. Fare acquisti online può aiutarti a domare l’impulso all’acquisto dentro di ognuno.

Alcuni vantaggi della spesa online

Generi alimentari comodamente da casa tua

Questo è il vantaggio più ovvio, ma vale comunque la pena parlarne. Invece di cercare di intrufolarti in un supermercato affollato o di imbatterti in qualcuno che conosci quando ad esempio hai molta fretta, puoi ottenere tutto ciò di cui hai bisogno per cena mentre già imbustato e pronto al ritiro, come accade grazie allo shop online dei supermercati COOP. Quindi puoi semplicemente ordinare la tua spesa per un orario di ritiro prestabilito, fermarti al negozio e loro verranno a caricare la tua spesa nella tua auto.

Meno tempo perso a camminare su e giù per le corsie

A meno che tu non abbia un obiettivo Fitbit che stai cercando di raggiungere, niente è più frustrante che arrivare fino al reparto casalinghi, prima di renderti conto che ti sei dimenticato di prendere il latte nel reparto latticini. O quando il cassiere ti chiama e ti ricordi che non hai preso le uova. Quando fai acquisti online, non devi preoccuparti di commettere tali errori. Invece di sprecare diversi minuti, bastano un paio di clic per assicurarti che il contenuto del tuo carrello sia perfetto.

Offerte dedicate solo agli acquisti online

Alcuni e-commerce di generi alimentari ti permetteranno persino di filtrare la spesa in base a ciò che è in vendita e cosa no. Questo è un modo semplice per approfittare di tutte le fantastiche offerte che il servizio online del supermercato ha da offrire.

Tieni traccia degli acquisti precedenti e velocizza la tua nuova spesa

Immagina se ogni volta che andavi al tuo negozio di alimentari, i tuoi prodotti preferiti fossero già pronti nel tuo carrello. Questo può essere una realtà quando fai acquisti online. Dopo aver utilizzato una volta un sito Web di alimentari online, alcuni portali permettono di selezionare nuovamente i generi alimentari tra quelli acquistati in precedenza senza dover ricorrere nuovamente alla loro ricerca. Ciò è particolarmente conveniente per gli articoli essenziali che devi acquistare ogni settimana.

Controlla quanto stai spendendo in ogni momento

Un altro grande vantaggio dello shopping online in generale, lo abbiamo detto anche in apertura, è che il costo totale del tuo carrello è facilmente visibile in ogni momento. È facile superare il budget quando acquisti dozzine di articoli diversi contemporaneamente, soprattutto quando la matematica non è il tuo punto forte. Gli acquisti impulsivi sono semplicemente troppo allettanti in negozio e possono aumentare notevolmente i costi. Oppure, se stai andando nei negozi con i bambini, spesso possono intrufolarsi in alcuni pacchetti di questo e quello quando non stai guardando. Quando fai acquisti online, sai sempre qual è il tuo totale ed è facile rimuovere qualcosa se in seguito ti rendi conto di non averne bisogno. Ed è totalmente a prova di bambino.

Sebbene ci siano chiari vantaggi nello shopping in negozio, lo shopping online può essere l’antidoto perfetto per la tua vita frenetica.