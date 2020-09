La violinista Lena Yokoyama al Museo del Tessile per la Giornata del Ringraziamento

Domenica 27 settembre 2020 l’Associazione Culturale Musikademia, in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio, l’Associazione Rossini e De Piante Editore, parteciperà alla “Giornata del Ringraziamento” nel giardino quadrato del Museo del Tessile con i concerti della violinista giapponese Lena Yokoyama.

Nell’ambito del programma “Giornata del Ringraziamento”, che doveva svolgersi il 24 giugno rimandato per l’emergenza Covid, è stata proposta una parentesi musicale attraverso la partecipazione dell’Associazione culturale Musikademia. Alle ore 18.30 e alle 20.30, nel giardino quadrato del Museo del Tessile, si terranno due concerti della violinista giapponese Lena Yokoyama. Si tratta dell’artista che, durante il lockdown, si esibì in cima al Torrazzo e sul tetto dell’ospedale di Cremona per il personale medico e paramedico impegnato in uno dei momenti peggiori in assoluto della pandemia e le cui immagini fecero il giro del mondo via web.

L’evento è gratuito, dispone di 160 posti e in caso di maltempo verrà spostato al Teatro Sociale.

Il concerto delle 18.30 è riservato agli operatori della sanità, della sicurezza e della solidarietà. La replica, invece, delle 20.30 è aperta al pubblico. È possibile partecipare previa prenotazione, nel rispetto delle norme anti-Covid, mandando una mail all’indirizzo musikademia@gmail.com oppure chiamando il 340 3143013.