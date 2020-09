L’Anpi premia chi ha tenuto vivo lo spirito del 25 Aprile durante il lockdown

Varese 3 settembre 2020 Comunicato stampa Anpi Provinciale Varese comunica che sabato 5 settembre p.v., presso l’anfiteatro di Lozza si terrà un evento atto a premiare quanti hanno collaborato alla realizzazione del 25 aprile 2020, 75°anniversario della liberazione. Durante la manifestazione si consegneranno le pergamene di riconoscimento dell’impegno profuso in occasione del XXV Aprile in pieno lockdown, soprattutto con iniziative via web, e verranno eseguiti musiche e canti della Resistenza e brani di musica classica. Importante sottolineare come la maggior parte dei “premiati” sono giovani e giovanissimi: tra gli altri, allievi di scuole elementari e medie come per Azzate, Castellanza, Cassano Magnago e Gallarate, studenti del Liceo Musicale Manzoni di Varese, del Liceo Sereni di Luino e, per Busto, dei Liceo Candiani- Baush e Tosi e dell’Istituto Verri. Un buon segnale della crescita della consapevolezza e dell’impegno nei valori di Libertà e Democrazia delle nuove generazioni. Per ovvi motivi di sicurezza l’accesso all’antiteatro è contingentato ad un massimo di settanta partecipanti ed è a invito. Anpi provinciale ricorda che ognuno di noi sarà migliore se impara dal passato e mette a frutto ciò che è scritto nella Costituzione donataci dalla Resistenza.