L’arresto del capo della Polizia di Lavena Ponte Tresa, il sindaco: “Aspettiamo sereni lo sviluppo delle indagini”

Sconcerto, ma non solo, a Lavena Ponte Tresa per la notizia dell‘arresto del comandante della Polizia locale Stefano Ceratonio con l’accusa di corruzione.

Cauta e stringata la dichiarazione del sindaco Massimo Mastromarino, che attorno all’ora di pranzo ha diffuso questa dichiarazione ufficiale: “Questa mattina la Guardia di Finanza ha notificato la misura cautelativa degli arresti domiciliari a carico del Comandante della Polizia locale del nostro Comune. Attendiamo sereni lo sviluppo delle indagini, nel rispetto del corso della giustizia”.

Meno cauti i commenti che si sono scatenati sui social. Uomo conosciuto per il suo carattere forte e non facile, Ceratonio in tanti anni di servizio si era attirato evidentemente anche parecchie antipatie.

“Meglio tardi che mai”, “Adesso se ne sono accorti?” ed “Era ora”, è il tenore dei commenti più soft letti su Facebook e non manca chi ricorda (e racconta) episodi personali di screzi con il comandante della Polizia locale. Per chi aveva qualche sassolino nella scarpa nei confronti di Ceratonio, un’irresistibile occasione per sfogarsi e “vendicarsi”.