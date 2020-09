L’arte e la ricerca della felicità, una tavola rotonda allo Spazio Lavit

Si parla di arte e felicità allo Spazio Lavit di Varese.

L’appuntamento è per venerdì 25 settembre, alle 21, nella galleria d’arte di via Uberti 42 a Varese.

L’incontro, tra il simposio e la tavola rotonda, è ispirato dalla raccolta di liriche “Camelot” di Adelfo Maurizio Forni (Genesi Editrice).

Ospite dell’ampia e vivace galleria di Alberto Lavit, il giornalista, poeta e autore di narrativa Mario Chiodetti, coordinerà un confronto tra artisti e professionisti del mondo della cultura: un’attrice (Valentina Alba), una promotrice della cultura e delle arti visive (Giovanna Asonte), due editori (Gaetano Blaiotta ed Elena Danelli), un fotografo (Alberto Bortoluzzi), un regista (Alessandro Leone), uno scultore (Giorgio Presta), un musicista (Valerio Rizzotti), un’operatrice nella moda e nell’arte (Maria Santovito), una pittrice (Marida Tagliabue) e un poeta (Adelfo Maurizio Forni), daranno vita ad una serata dedicata alla ricerca della felicità attraverso l’arte. Durante la serata sarà presentato il libro di Forni e saranno lette alcune poesie.

«I nuovi Cavalieri della Tavola rotonda sono gli artisti, e coloro che ricercano la felicità attraverso il bello dice Mario Chiodetti – L’idea di questo evento trae ispirazione dal libro di Forni “Camelot”, una raccolta di liriche che invita a rimanere sempre più uniti in questi tempi funesti. La città ideale di Camelot è il luogo in cui metaforicamente i nuovi paladini delle arti si ritrovano dopo aver deposto le “spade” della poesia, della musica e della pittura sulla tavola rotonda, uniti per diffondere il loro sapere e le loro emozioni, nel desiderio di vivere in pace».

La serata è ad ingresso libero e gratuito, nel rispetto del distanziamento sociale (con mascherina).