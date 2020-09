L’artista sloveno Jernej Forbici torna a esporre alla Galleria Punto sull’Arte a Varese

Dal 1 al 4 ottobre l’artista sloveno Jernej Forbici torna ad arricchire gli ampi spazi al piano terra della galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese.

A un anno di distanza esatto dal successo della sua prima mostra personale a New York, Forbici presenta ora nelle sale della galleria varesina più di trenta dipinti inediti di grande e medio-piccolo formato. L’artista, che ha in programma alla fine del mese di ottobre una mostra in una prestigiosa galleria francese organizzata tramite PUNTO SULL’ARTE, ha realizzato ora una nuova serie di opere intitolata Pile of Garbage.

La serie verte sul tema, molto caro all’artista e sul quale ha improntato tutta la sua ricerca artistica, dell’inquinamento e del ruolo centrale che l’uomo ne riveste. Durante i giorni di apertura della mostra l’artista sarà sempre presente in galleria.

In contemporanea, alcune sale del primo piano della galleria saranno allestite con opere realizzate appositamente da Marika Vicari e Ottorino De Lucchi per la mostra Naturae, svoltasi in galleria nel mese di maggio. L’evento è stato pensato per rimediare all’impossibilità di visitare la mostra da parte dei due artisti protagonisti a causa delle restrizioni governative che in quel periodo limitavano la circolazione tra Regioni.

Da qui l’idea di ricreare in parte l’esposizione, questa volta al piano superiore della galleria e con la disponibilità del Catalogo cartaceo contenente la riproduzione di tutte le opere che sono state presenti in mostra, il testo critico di Matteo Galbiati e le immagini delle sale della galleria allestita. Un’occasione un’unica per chi non fosse riuscito a visitare la mostra precedentemente e per ammirare le opere anche in presenza dei due artisti.

Ottorino De Lucchi sarà infatti presente in galleria giovedì 1 ottobre pomeriggio dalle 15 alle 19, mentre Marika Vicari sarà presente nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Negli altri spazi al piano superiore della galleria sono infine esposte le opere degli artisti trattati, tra cui Annalù, Matteo Massagrande, Valeria Vaccaro, Alex Pinna, Federico Infante, Claudia Giraudo, Silvia Levenson e Brian Keith Stephens.

Si ricorda che per visitare le mostre è necessario prenotare un appuntamento tramite il sito internet della galleria puntosull’arte.com e che gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

Galleria PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese – Casbeno

Per informazioni :

Tel: 0332.320990

Mail: info@puntosullarte.it

Sito internet: www.puntosullarte.com

Pagina Facebook: PUNTO SULL’ARTE

Pagina Instagram: puntosullarte

Orari di apertura:

Martedì – Sabato: 10-13 e 15-19

Domenica 4 ottobre: 15-19

Si ricorda che è necessario prenotare un appuntamento per visitare le mostre.