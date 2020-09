L’associazione Mazziniana celebra la breccia di Porta Pia e i 150 anni dell’Unità d’Italia

L’Associazione Mazziniana Italiana di Varese non ha potuto celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia lo scorso 20 settembre per ragioni di opportunità in concomitanza con la giornata elettorale. Si è trattato solo di un rinvio in quanto la celebrazione è stata posticipata a sabato 26 settembre presso il Monumento al Bersagliere in via dei Bersaglieri 22 a Varese con inizio alle ore 10,15.

Saranno presenti alla cerimonia il sindaco di Varese Davide Galimberti e rappresentanti di enti locali, oltre ai presidenti delle sezioni di Varese e Morazzone dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB)

PROGRAMMA

▪ Breve saluto del presidente AMI della sezione di Varese

▪ Commemorazione storica e significato anche attuale dell’avvenimento da parte del professor Enzo Laforgia

▪ Omaggio di una corona al monumento al Bersagliere

▪ “Silenzio” suonato dal trombettiere con bersaglieri in divisa storica