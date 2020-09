Laveno Mombello, la chiusura della campagna elettorale dei quattro candidati

Alla mezzanotte di venerdì si chiude ufficialmente la campagna elettorale e scatta il silenzio elettorale. Si voterà poi domenica 20 e lunedì 21 settembre, mentre lo spoglio per quanto riguarda le elezioni amministrative è previsto per la mattinata di martedì 22 settembre.

A Laveno Mombello i candidati sindaco hanno condotto una lunga campagna elettorale, incontrando i cittadini, organizzando banchetti in diverse località del comune, oltre comunicare e commentare i loro programmi su stampa e social network. Nella sera di lunedì 14 settembre inoltre, si è tenuto anche un confronto pubblico al Teatro Franciscum, a porte chiuse per motivi di sicurezza, ma tramesso in streaming sul canale Youtube dell’associazione Mombello Viva.

Per chiudere la campagna elettorale invece, alcune liste hanno organizzato un ultimo incontro con i cittadini. Andrea Trezzi, candidato per il centrodestra con la lista “Il domani inizia oggi”, ha organizzato un incontro alle 18, in piazza Caduti del Lavoro al quale parteciperanno anche Giancarlo Giorgetti, vicesegretarioLega Salvini Premier e il consigliere regionale Marco Colombo.

La candidata per il centrosinistra Paola Sabrina Bevilacqua e i componenti della sua lista saranno invece al Parco degli Alpini, a partire dalle 18. All’incontro sarà presente anche il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri.

La campagna elettorale della lista Civitas di Luca Santagostino si terrà invece alle 18.30 alla Tabaccheria Tre Ponti in via Martiri della Libertà.

Giancarlo De Bernardi e la lista “Idea Lista” invece, ha concluso la sua campagna elettorale questa mattina con un banchetto al mercato di Mombello.